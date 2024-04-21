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Tokatlı İzzet İyier hatıralarını anlattı! Mücadeleyle geçen bir ömrün hikayesi | HATIRALAR

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 16:04
Yaşam öyküleriyle, tecrübe abidesi olan 'başımızın tacı' yaşlılarımızın hikayelerini ekrana taşıyoruz. Yıllarca koparıp attıkları takvim yaprakları yeniden canlanıyor. İşte Tokatlı İzzet İyier'in hikayesi...
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