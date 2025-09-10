Tokat’ın fethinin 950 yılı Niksar’da mehteranla kutlandı

Tokat’ın fethinin 950. yılı etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği Niksar’da düzenlenen kortej yürüyüşünde vatandaşlarla buluştu. İlçe sokaklarında coşkulu marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe halk da büyük ilgi göstererek eşlik etti. Tören kapsamında Tokat Valisi Abdullah Köklü, il protokolüyle birlikte Niksar’da bulunan Melik Ahmet Danişment Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Türbede yapılan ziyarette dua edilerek, Danişmendliler döneminin bölge tarihindeki önemi vurgulandı.

