18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2020 14:56
Güncelleme:18.12.2020 17:24
Son dakika haberi… Arkadaşlarına tohumunu yurt dışından getirttiği sebze görenleri hayrete düşürüyor. Antalya'da yaşayan Mevlüt Burunsuz, görenlerin neyle boyadığını sorduğunu ve çok şaşırdıklarını söyledi. İşte mor renkli o sebze…

Son dakika haberi… Arkadaşlarına tohumunu yurt dışından getirttiği sebze görenleri hayrete düşürüyor. Antalya'da yaşayan Mevlüt Burunsuz, görenlerin neyle boyadığını sorduğunu ve çok şaşırdıklarını söyledi. İşte mor renkli o sebze…

Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor TOHUMUNU YURT DIŞINDAN ÖZEL OLARAK GETİRTTİ! HAYRETE DÜŞÜREN SEBZEYİ GÖRENLER BOYALI SANIYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hayrete düşüren sebze
Hayrete düşüren sebze
Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde son durum nasıl?
Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde son durum nasıl?
Yoğun bakımlarda doluluk var mı?
Yoğun bakımlarda doluluk var mı?
Burun ameliyatı oldu iki bacağını kaybetti!
Burun ameliyatı oldu iki bacağını kaybetti!
Vahşi doğada ender rastlanan olay
Vahşi doğada ender rastlanan olay
Babalarını öldürüp mağaraya gömdüler!
Babalarını öldürüp mağaraya gömdüler!
Adamı böyle yuttu
Adamı böyle yuttu
Nesli tükenmekte! Öldürüldü
Nesli tükenmekte! Öldürüldü
O horoza otomobil teklif edildi
O horoza otomobil teklif edildi
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili ne zaman?
Hava kirliliğinden ölen ilk kişi
Hava kirliliğinden ölen ilk kişi
Doğadan iade!
Doğadan iade!
Daha Fazla Video Göster