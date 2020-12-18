Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

Son dakika haberi… Arkadaşlarına tohumunu yurt dışından getirttiği sebze görenleri hayrete düşürüyor. Antalya'da yaşayan Mevlüt Burunsuz, görenlerin neyle boyadığını sorduğunu ve çok şaşırdıklarını söyledi. İşte mor renkli o sebze…

Son dakika haberi… Arkadaşlarına tohumunu yurt dışından getirttiği sebze görenleri hayrete düşürüyor. Antalya'da yaşayan Mevlüt Burunsuz, görenlerin neyle boyadığını sorduğunu ve çok şaşırdıklarını söyledi. İşte mor renkli o sebze…