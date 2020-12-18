18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

Son dakika haberi… Arkadaşlarına tohumunu yurt dışından getirttiği sebze görenleri hayrete düşürüyor. Antalya'da yaşayan Mevlüt Burunsuz, görenlerin neyle boyadığını sorduğunu ve çok şaşırdıklarını söyledi. İşte mor renkli o sebze…

İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:41
  • 1
  • 96
Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

Arkadaşlarına tohumunu yurt dışından getirttiği sebze görenleri hayrete düşürüyor. Antalya'da yaşayan Mevlüt Burunsuz, görenlerin neyle boyadığını sorduğunu ve çok şaşırdıklarını söyledi. İşte mor renkli o sebze…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 96
Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

"ÇOK REVAÇTA BİR ÜRÜN"

Serik ilçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde tarlasına diktiği mor karnabaharın normal doğal bir ürün olduğunu belirten Burunsuz, "Ürünümüz mor karnabahar. Bu bölgede görülmeyen bir şey. Bir arkadaşım sayesinde yurt dışından getirttim tohumunu. Burada 150 kök olarak diktim. Allah izin verirse seneye daha çok dikmek istiyorum. Marketlerde daha çok revaçta olan bir ürün." dedi.

  • 3
  • 96
Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

SOSYAL MEDYADA DİKKATİMİ ÇEKTİ

Görenler çok şaşırıyor. Özellikle ilk defa görenler çok şaşırıyor. Bu nasıl bir şey diye. Allah izin verirse burada ticari olarak tüm çiftçilerimizin bunu görmesini istiyorum. Bu ürün benim ilk olarak sosyal medya üzerinden dikkatimi çekti. Yurt dışında ki videolara baktım. Türkiye'de de iç bölgelerde dikildiğini gördüm. Bir arkadaşım sayesinde yurt dışından getirterek 150 kök olarak diktim. İleri ki dönemlerde daha çok dikmek istiyorum.

  • 4
  • 96
Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

Ticari amaçlı kazancımın daha iyi olmasını istiyorum. Bu tür değişik ürünlere kaymak zorundayız artık. Tanesi 1 kiloyu geçer bu ürünün. 4-5 lira arasında satılıyor.

  • 5
  • 96
Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

NEYLE BOYADIN DİYE SORUYORLAR

Görenler bazen neyle boyadın diye takılıyorlar. Ben de pancar boyası ile boyadım diye takılıyorum. Normal doğal bir üründür, kesinlikle bir sıkıntısı yoktur. Tadı ise beyazdan farklı, çok lezzetli. İnsanların bunu tadarken daha çok lezzetli bulacağını düşünüyorum.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN