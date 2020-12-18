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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor Son dakika haberi… Arkadaşlarına tohumunu yurt dışından getirttiği sebze görenleri hayrete düşürüyor. Antalya'da yaşayan Mevlüt Burunsuz, görenlerin neyle boyadığını sorduğunu ve çok şaşırdıklarını söyledi. İşte mor renkli o sebze… Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:41
Arkadaşlarına tohumunu yurt dışından getirttiği sebze görenleri hayrete düşürüyor. Antalya'da yaşayan Mevlüt Burunsuz, görenlerin neyle boyadığını sorduğunu ve çok şaşırdıklarını söyledi.
İşte mor renkli o sebze… GALERİ DEVAM EDİYOR "ÇOK REVAÇTA BİR ÜRÜN"
Serik ilçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde tarlasına diktiği mor karnabaharın normal doğal bir ürün olduğunu belirten Burunsuz,
"Ürünümüz mor karnabahar. Bu bölgede görülmeyen bir şey. Bir arkadaşım sayesinde yurt dışından getirttim tohumunu. Burada 150 kök olarak diktim. Allah izin verirse seneye daha çok dikmek istiyorum. Marketlerde daha çok revaçta olan bir ürün." dedi. SOSYAL MEDYADA DİKKATİMİ ÇEKTİ Görenler çok şaşırıyor. Özellikle ilk defa görenler çok şaşırıyor. Bu nasıl bir şey diye. Allah izin verirse burada ticari olarak tüm çiftçilerimizin bunu görmesini istiyorum. Bu ürün benim ilk olarak sosyal medya üzerinden dikkatimi çekti. Yurt dışında ki videolara baktım. Türkiye'de de iç bölgelerde dikildiğini gördüm. Bir arkadaşım sayesinde yurt dışından getirterek 150 kök olarak diktim. İleri ki dönemlerde daha çok dikmek istiyorum.
Ticari amaçlı kazancımın daha iyi olmasını istiyorum. Bu tür değişik ürünlere kaymak zorundayız artık.
Tanesi 1 kiloyu geçer bu ürünün. 4-5 lira arasında satılıyor. NEYLE BOYADIN DİYE SORUYORLAR Görenler bazen neyle boyadın diye takılıyorlar. Ben de pancar boyası ile boyadım diye takılıyorum. Normal doğal bir üründür, kesinlikle bir sıkıntısı yoktur. Tadı ise beyazdan farklı, çok lezzetli. İnsanların bunu tadarken daha çok lezzetli bulacağını düşünüyorum. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN