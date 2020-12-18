Tohumunu yurt dışından özel olarak getirtti! Hayrete düşüren sebzeyi görenler boyalı sanıyor

SOSYAL MEDYADA DİKKATİMİ ÇEKTİ

Görenler çok şaşırıyor. Özellikle ilk defa görenler çok şaşırıyor. Bu nasıl bir şey diye. Allah izin verirse burada ticari olarak tüm çiftçilerimizin bunu görmesini istiyorum. Bu ürün benim ilk olarak sosyal medya üzerinden dikkatimi çekti. Yurt dışında ki videolara baktım. Türkiye'de de iç bölgelerde dikildiğini gördüm. Bir arkadaşım sayesinde yurt dışından getirterek 150 kök olarak diktim. İleri ki dönemlerde daha çok dikmek istiyorum.