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TIR sürücüsü trafikte terör estirdi

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Giriş: 17.08.2020 09:58
Güncelleme:17.08.2020 10:05
Mersin'de bir tır şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı. TIR'ın sıkıştırdığı otomobil sürücüsü "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" şikayetçi oldu

Alınan bilgiye göre, Mersin-Adana otoyolunda 73 SK 552 dorse plakalı bir TIR'ın, şerit ihlali, hatalı sollama ve makas atarak trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.

TIR şoförünün seyir halindeki bir otomobili hatalı sollama yaptığı sırada sıkıştırıp tehlikeye atması da görüntülere yansıdı.

Sürücünün bu hareketi diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu arada, sıkıştırılan otomobil sürücüsünün TIR şoförü hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" şikayetçi olduğu öğrenildi.

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