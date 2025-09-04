04 Eylül 2025, Perşembe

Tır devrildi ortalık savaş alanına döndü: 25 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Tır devrildi ortalık savaş alanına döndü: 25 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Tır devrildi ortalık savaş alanına döndü: 25 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 17:35
Kaza, saat 12.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan D650 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bucak’tan Antalya istikametine seyir halindeki Buğrahan Türker’in (25) kullandığı çim tohumu yüklü 06 DIP 437 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu önce bariyerler çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dorsesi ayrılan tır yan yatarak sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklenen tır hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İhbarla verilen adrese gelen ekipler araç içerisinde bulunan 25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirledi. Kaza nedeniyle yol kenarında bulunan bariyerin yerinden koptuğu görüldü. Tıra ait parçalar çevreye savrulurken trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı. Yapılan savcılık incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Buğrahan Türker’in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
