TikTok’ta namazla dalga geçti! Dini değerler ayaklar altına alan fenomene tepkiler çığ gibi

Aile mahremiyetinin yok edildiği TikTok skandallarına bir de dini değerlerin yok edildiği videolar ekleniyor. Son olarak TikTok'ta “Serbest Hoca” kullanıcı adlı “Reşit Bozdağ” isimli bir fenomen namazla adeta dalga geçti. Kıbleye ters bir şekilde namaz kılan fenomene kısa sürede tepki yağdı. Birçok vatandaş, “Dini değerlerle alay etmiş yazıklar olsun” “Kıblesini Vatikan'a ayarladığına göre, kesin FETÖ’cüdür” ifadelerini kullandı.

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