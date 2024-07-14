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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA
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Giriş: 14.07.2024 18:11
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.
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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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