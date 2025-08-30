30 Ağustos 2025, Cumartesi

Terfi eden personel için tören düzenlendi! Bakan Güler: Terörsüz Türkiye için kararlıyız
Giriş: 30.08.2025 07:19
Millî Savunma Bakanlığında 2025 Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında bir üst rütbeye terfi eden personel için tören düzenlendi. Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. "Artık tarihi dönemecin içerisindeyiz" diyen Bakan Güler, "Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.
