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Tereyağında yeni düzenleme! İşte yeni kriterler

Tereyağında yeni düzenleme! İşte yeni kriterler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 15:32
Tereyağının yeni kriterleri belli oldu. Tereyağında ağırlıkça en fazla yüzde 2 tuz bulunacak. Tuzdan gelen kuru madde miktarı, süt yağsız kuru madde miktarından ayrı değerlendirilecek. Tuz ilave edilmeyen tereyağı, ağırlıkça en az yüzde 82 süt yağı, en fazla yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi ve en fazla yüzde 16 su, tuz ilave edilen ve/veya çeşnili tereyağı ise ağırlıkça en az yüzde 80 süt yağı, en fazla yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi ve en fazla yüzde 16 su içerebilecek. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu anlattı.
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Tereyağında yeni düzenleme! İşte yeni kriterler
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