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TEM'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Kaza, saat 15.00 sularında, İzmit geçişi Çenedere viyadüğünde gerçekleşti.
İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen, 34 EA 7101 plakalı ve dondurulmuş gıda yüklü kamyonet, yağmur ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere vurarak, devrildi.
6 ARAÇ ÇARPIŞTI
Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsü dahil 6 araç ise çarpıştı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, trafiğe kapandı.
4 YARALI
Zincirleme kazada yaralanan 4 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bu sırada otobüste bulunan yolcular, kaza yerine getirilen araca alındı.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.