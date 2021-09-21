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TEM'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.09.2021 18:01
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda yedi aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 şahıs yaralandı. Kaza sebebiyle  1 saat trafiğe kapalı kalan İstanbul istikametinde, uzun araç kuyrukları oldu.

Kaza, saat 15.00 sularında, İzmit geçişi Çenedere viyadüğünde gerçekleşti.

İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen, 34 EA 7101 plakalı ve dondurulmuş gıda yüklü kamyonet, yağmur ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere vurarak, devrildi.

6 ARAÇ ÇARPIŞTI

Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsü dahil 6 araç ise çarpıştı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, trafiğe kapandı.

4 YARALI

Zincirleme kazada yaralanan 4 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bu sırada otobüste bulunan yolcular, kaza yerine getirilen araca alındı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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