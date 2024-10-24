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TEM'de feci kaza! Annesini kaybeden sürücü: Ben nasıl yaşayacağım şimdi

TEM'de feci kaza! Annesini kaybeden sürücü: Ben nasıl yaşayacağım şimdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 22:48
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tıra arkadan çarpan otomobil kâğıt gibi ezildi, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada annesini kaybeden sürücü, “Ben nasıl yaşayacağım şimdi” dedi.
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