Telefon bağımlılığı: Phubbing! Telefondan uzaklaşmak için ne yapmalıyız? | Phubbing ne demek?

İletişim araçlarının en önemlisi telefon. Onu hayatımızdan çıkarmak oldukça güç. Hatta bazen farketmeden "Phubbing" durumuna bile girebiliyoruz. Peki Phubbing ne demek ve bunu kimler yapıyor? Detaylar haberimizde...

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