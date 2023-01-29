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Telefon bağımlılığı: Phubbing! Telefondan uzaklaşmak için ne yapmalıyız? | Phubbing ne demek?

A Haber
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Giriş: 29.01.2023 09:37
İletişim araçlarının en önemlisi telefon. Onu hayatımızdan çıkarmak oldukça güç. Hatta bazen farketmeden "Phubbing" durumuna bile girebiliyoruz. Peki Phubbing ne demek ve bunu kimler yapıyor? Detaylar haberimizde...
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