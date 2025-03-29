Tekirdağ’da 27 ton 800 litre etil alkol ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeden bir araca etil alkol yüklenerek İstanbul'a götürüldüğü bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ve sivil ekipler tarafından araç ve iş yerinde arama yapıldı.

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