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Tek teker üzerinde kaza! Sürücünün kontrolünü kaybettiği anlar kamerada

Tek teker üzerinde kaza! Sürücünün kontrolünü kaybettiği anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.12.2024 23:39
Silivri General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerlerken kontrolünü kaybetti. Yere sert bir şekilde düşen sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
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Tek teker üzerinde kaza! Sürücünün kontrolünü kaybettiği anlar kamerada
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