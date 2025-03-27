Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa-Mudanya Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün anayolda ön tekeri kaldırarak yaptığı tehlikeli sürüş, trafikteki diğer sürücülerin kameralarına anbean yansıdı. Seyir halindeyken metrelerce tek teker üzerinde giden motosikletli, sadece kendi hayatını değil, çevresindeki sürücülerin de canını tehlikeye attı.

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