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Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 27.03.2025 10:01
Bursa-Mudanya Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün anayolda ön tekeri kaldırarak yaptığı tehlikeli sürüş, trafikteki diğer sürücülerin kameralarına anbean yansıdı. Seyir halindeyken metrelerce tek teker üzerinde giden motosikletli, sadece kendi hayatını değil, çevresindeki sürücülerin de canını tehlikeye attı.
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Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
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