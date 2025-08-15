Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Yangın, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir evin içinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı eve itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.

