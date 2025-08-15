15 Ağustos 2025, Cuma

Tek katlı evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 18:36
Yangın, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir evin içinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı eve itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.
Kadıköy’de kuvvetli rüzgar ağacı kırdı
Kadıköy’de kuvvetli rüzgar ağacı kırdı
