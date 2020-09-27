27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tehlikeli selfie! Patlamalara aldırış etmeden çekirdek yiyip...

Tehlikeli selfie! Patlamalara aldırış etmeden çekirdek yiyip...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2020 10:36
Güncelleme:27.09.2020 10:48
Sultangazi'de alev alan bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Paniğe neden olan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, 3 genç tehlikeye aldırış etmeden direğin yanında selfie çekti.

Sultangazi'de alev alan bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Paniğe neden olan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, 3 genç tehlikeye aldırış etmeden direğin yanında selfie çekti.

Tehlikeli selfie! Patlamalara aldırış etmeden çekirdek yiyip... TEHLİKELİ SELFİE! PATLAMALARA ALDIRIŞ ETMEDEN ÇEKİRDEK YİYİP...

Tehlikeli selfie! Çekirdek yiyip...
Tehlikeli selfie! Çekirdek yiyip...
Aydın Söke'de orman yangını!
Aydın Söke'de orman yangını!
Türkiye'den Ermenistan'a tepki
Türkiye'den Ermenistan'a tepki
Pendik’te ormanlık alanda yangın
Pendik’te ormanlık alanda yangın
İstanbul Bahçelievler'de dehşet
İstanbul Bahçelievler'de dehşet
Ünlü komedyen Cem Yılmaz telefon jokeri olarak Milyoner'e katıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz telefon jokeri olarak Milyoner'e katıldı
Hasta yakınından doktora ölüm tehdidi! ''Çocuklarını yetim bırakmak istemem...''
Hasta yakınından doktora ölüm tehdidi! ''Çocuklarını yetim bırakmak istemem...''
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
Çapa saldırganı tutuklandı! Sağlık personelini darp etmişti
Çapa saldırganı tutuklandı! Sağlık personelini darp etmişti
İnanılır gibi değil! Kapı açıldı yola fırladı
İnanılır gibi değil! Kapı açıldı yola fırladı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti çatıya uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti çatıya uçtu
Maske alırken nelere dikkat etmeli?
Maske alırken nelere dikkat etmeli?
Daha Fazla Video Göster