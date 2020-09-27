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Tehlikeli selfie! Patlamalara aldırış etmeden çekirdek yiyip...
Sultangazi'de alev alan bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Paniğe neden olan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, 3 genç tehlikeye aldırış etmeden direğin yanında selfie çekti.
Sultangazi'de alev alan bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Paniğe neden olan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, 3 genç tehlikeye aldırış etmeden direğin yanında selfie çekti.