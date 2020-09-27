Tehlikeli selfie! Patlamalara aldırış etmeden çekirdek yiyip...

Çevredekiler patlamaların yaşandığı anlarda olay yerinden uzaklaşırken, üç genç tehlikeye aldırış etmeden elektrik direğinin yanından uzaklaşmadı. Gençlerden biri çekirdek yiyip, patlayan kabloları izlerken, arkadaşı da o anları cep telefonu ile kaydetti. Selfie de çeken gençler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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