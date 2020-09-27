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27 Eylül 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Tehlikeli selfie! Patlamalara aldırış etmeden çekirdek yiyip... Tehlikeli selfie! Patlamalara aldırış etmeden çekirdek yiyip...
Sultangazi'de alev alan bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Paniğe neden olan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, 3 genç tehlikeye aldırış etmeden direğin yanında selfie çekti.
Giriş Tarihi: 27.09.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 10:54
Sultangazi Cebeci Mahallesi, Dökümcüler Sitesi'nde alev alan elektrik direğindeki kablolarda yangın çıktı. Alevlerin de etkisiyle kablolarda patlama oldu. Art arda patlayan kablolar sokakta adeta havai fişek görüntüsü oluşturdu. Patlamayla birlikte koparak yere düşen kablolar ise paniğe neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çevredekiler patlamaların yaşandığı anlarda olay yerinden uzaklaşırken, üç genç tehlikeye aldırış etmeden elektrik direğinin yanından uzaklaşmadı. Gençlerden biri çekirdek yiyip, patlayan kabloları izlerken, arkadaşı da o anları cep telefonu ile kaydetti. Selfie de çeken gençler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
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Günümüzde fotoğraf çılgınlığı oldukça yaygınlaştı. Özellikle akıllı telefonların kameralarının gelişmesi ile insanlar her anını fotoğraflayıp sosyal paylaşım sitelerinde arkadaşları ile paylaşmaya başladı.