Tehdit şantaj taciz! Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif'i 16 yaşındayken kandırdı mı? Esra Erol ekibi o malikanede....

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu defa programa katılan 18 yaşındaki Elif'in hikayesi milyonlar tarafından merakla takip edildi. Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı programda 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Elif'in hikayesinin ardından, olayın merkezindeki Hüseyin de programa bağlanarak asıl baba ve kızın kendisini dolandırdığını iddia etti. Elif ve ailesi Başkaya'nın tehdit ve şantajlarla kızı ile evlendiğini belirtirken Elif ise " Hüseyin beni 3 sene eve hapsetti. Bana psikolojik baskı yaptı. Beni bundan kurtarın. Beni tehdit etti. Kafama silah dayadı." dedi. Esra Erol ekibi, Hüseyin Başkaya'nın Elif için yaptırdığı o malikaneyi gezdi. İşte detaylar....