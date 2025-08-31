31 Ağustos 2025, Pazar
Tavşanlar aşkları için kapıştı! Yumruk yumruğa büyük kavga kamerada
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde iki yaban tavşanı, yol ortasında boks maçını aratmayan bir kavgaya tutuştu. Uzun bacakları ve hızlı hareketleriyle dikkat çeken tavşanlar, arka ayakları üzerinde birbirlerine darbeler vurdu. O anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Uzmanlara göre bu tür mücadeleler genellikle bölge ve eş hakkı yüzünden yaşanıyor.