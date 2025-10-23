Tatvan’da drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza

23 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 23.10.2025 16:57
19 Ekim 2025 günü saat 16.50 sıralarında 06 FE 0574 plakalı aracın Tatvan Sanayi Lokantası önünde drift yaptığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda aracın sürücüsünün F.B. olduğu tespit edildi. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D (drift yapmak) maddesi kapsamında 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
