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Tasmasız pitbull gence saldırdı!

Tasmasız pitbull gence saldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 00:33
İstanbul Maltepe'de bir genç tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeği saldırısına uğradı. Saldırgan köpek genci bacağından ısırırken etrafta bulunan vatandaşlar saldırgan köpeğe müdahale edip saldırıya uğrayan genci kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Tasmasız pitbull gence saldırdı!
Tasmasız pitbull gence saldırdı!
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