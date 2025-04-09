09 Nisan 2025, Çarşamba
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Tarihi yapılar toz altında kaldı
Mardin’de etkisini arttıran toz taşınımı nedeniyle kent merkezindeki tarihi yapılar, toz altında kaldı. Merkez Artuklu ilçesinde, tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü turuncu bir renge büründü. Bölgede zaman zaman etkili olan yağmurda çamurlar oluştu.