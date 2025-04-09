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Tarihi yapılar toz altında kaldı

Tarihi yapılar toz altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 20:33
Mardin’de etkisini arttıran toz taşınımı nedeniyle kent merkezindeki tarihi yapılar, toz altında kaldı. Merkez Artuklu ilçesinde, tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü turuncu bir renge büründü. Bölgede zaman zaman etkili olan yağmurda çamurlar oluştu.
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Tarihi yapılar toz altında kaldı
Tarihi yapılar toz altında kaldı
Tarihi yapılar toz altında kaldı
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