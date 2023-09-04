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Tarihi Haydarpaşa Garı'nda çalışmalar ne durumda?

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 14:01
Türkiye'nin "sembol" yapılarından Haydarpaşa Garı'nda çalışmalar devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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