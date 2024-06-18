Tarihi Harran kubbe evleri

Bayram tatili için memleketlerine gidenler tarihi noktaları da ziyaret ediyor. Şanlıurfa deyince de akıllara Harran evleri geliyor. A Haber muhabiri Esra Arpa o noktadan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN