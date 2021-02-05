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Tamirci sandığı kişi hırsız çıktı! Arabasını bir daha göremedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2021 14:01
Güncelleme:05.02.2021 14:10
İstanbul'da yaşayan Rüstem Daşdemir tamir için teslim ettiği aracını bir daha göremedi. Çünkü kendisini tamirci çırağı olarak tanıtan kişi işten günler önce çıkmıştı. Rüstem Daşdemir'in otomobiliyle kayıplara karıştı.

Otomobilini hırsıza kendi elleriyle teslim etti. Rüstem Daşdemir, aracı gelmeyince, yetkili servisi aradı ancak; aldığı cevapla şoke oldu. çünkü otomobilini teslim ettiği kişi işten çıkmıştı.

Rüstem Daşdemir, aracıyla birlikte içindeki özel eşyalarını da kaybetti.

Peki bu tip durumlarla karşılaşmamak için ne yapılmalı? Uzmanlar mutlaka makbuz alınması gerektiğini ifade ediyor.

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