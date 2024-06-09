Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Sigarayla çarpma kavgasında gözünde bardak patlatıldı

İSTANBUL (İHA) - Taksim'de bir gece kulübüne kız arkadaşıyla gelen genç, 3 şahıs ile tartıştı. Şahıslardan birinin genç kıza çarpmasıyla başlayan kavga, bir anda büyüdü. Gözünde bardak patlatılan genç, 3 şahıs tarafından yerde de öldüresiye dövüldü. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı 3 saldırgan mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Gencin ise sağ gözüyle görme yetisini kaybettiği öğrenildi.