Taksim’de film gibi silahlı saldırı kamerada: Eski ortağı rakip mekana gidince çalışanlarını vurdurdu

Taksim’de birbirleriyle husumetli iki mekan sahibinin eski ortak kavgası kanlı bitti. Eski ortağının rakip mekana geçmesini hazmedemeyen şahıs, motosikletle silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından onlarca saat görüntü izlenerek yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.