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Taksi parasını ödemeyen genç kadın görüntüsü alınınca ortalığı birbirine kattı: Hemen o videoyu sil

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Giriş: 03.02.2024 12:29
İstanbul'da iddiaya göre bir kadın yolcu gideceği yere götürmesine rağmen taksiciye parasını vermedi. Ardından duruma tepki gösteren taksicinin videosunu çekmesine sinirlenen kadın ortalığı birbirine kattı.
Taksi parasını vermedi ortalığı birbirine kattı
Taksi parasını vermedi ortalığı birbirine kattı
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