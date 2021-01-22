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Takı seti alan avukata "sentetik taş" şoku!

A Haber
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Giriş: 22.01.2021 08:53
Güncelleme:22.01.2021 10:37
İstanbul'daki ünlü bir mağazadan, yakut ve pırlanta seti alan avukat Senay Önal, hayatının şokunu yaşadı. Laboratuvarda incelemeye alınan setteki taşların yakut değil, 10-15 dolarlık sentetik taşlar olduğu ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı.

İstanbul'daki ünlü bir mağazadan, yakut ve pırlanta seti alan avukat Senay Önal, hayatının şokunu yaşadı. Laboratuvarda incelemeye alınan setteki taşların yakut değil, 10-15 dolarlık sentetik taşlar olduğu ortaya çıktı.

Avukat Senay Önal, mücevheri doğruca laboratuvara götürdü. çok geçmeden de gerçek ortaya çıktı.

Gemolog Emre Günay, sentetik taşların laboratuvar haricinde anlamanın pek mümkün olmadığına dikkat çekti.

Bu tür durumlara karşı tüketicinin belirli önlemler alması önem taşıyor!!!!

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