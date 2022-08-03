03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Synthol sonunu getirdi! Brezilyalı Hulk’un feci sonu! Daha büyük kaslar istedi yaptıkları sonunu getirdi
Brezilya'da 55 yaşındaki vücut geliştirici Valdir Segato, daha büyük kaslar için kendine kimyasal yağ enjekte etti. Doktorlarının tüm uyarısına rağmen enjeksiyona devam eden Segato, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.