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Synthol sonunu getirdi! Brezilyalı Hulk’un feci sonu! Daha büyük kaslar istedi yaptıkları sonunu getirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2022 14:26
Brezilya'da 55 yaşındaki vücut geliştirici Valdir Segato, daha büyük kaslar için kendine kimyasal yağ enjekte etti. Doktorlarının tüm uyarısına rağmen enjeksiyona devam eden Segato, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Synthol sonunu getirdi! Hulk’un feci sonu!
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