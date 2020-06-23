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Süper hücre nedir? Süper hücre ne demek? İşte yanıtı |Video

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Giriş: 23.06.2020 21:27
Güncelleme:23.06.2020 21:58
Meteoroloji terimi olan 'süper hücre' vatandaşlar tarafından internet üzerinden sıkça sorgulandı. Peki süper hücre ne demek? Süper hücre nedir? Yanıtı haberimizde...

Meteoroloji terimi olan 'süper hücre' vatandaşlar tarafından internet üzerinden sıkça sorgulandı. Peki süper hücre ne demek? Süper hücre nedir? Yanıtı haberimizde...

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücrenin sözlükteki anlamı;

Yarı düzenli yukarı-aşağı rüzgar akışlarında meydana gelen çok şiddetli hava koşullarına neden olan büyük ve uzun yaşamlı hücreler...

Süper hücre ne demek? İşte yanıtı
Süper hücre ne demek? İşte yanıtı
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