04 Eylül 2022, Pazar
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Sümela Manastırı 6 yıl sonra tamamlandı
Sümela Manastırı Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri. Tarihi Manastır’da 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışması tamamlandı. Detayları A Haber Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.