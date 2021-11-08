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Sultangazi'de tacizciye meydan dayağı...

İHA
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Giriş: 08.11.2021 11:20
Sosyal medyadan evli kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, buluşma teklifi üzerine restoranda gelince genç kadının eşi ve akrabaları tarafından darp edildi. Olay, geçtiğimiz günlerde saat 17.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesinde yaşandı. H.Ç isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tacizde bulunarak sürekli mesaj attığını iddia eden Yağmur Akartes, durumu eşine haber verdi. Plan yağan Yağmur çifti, şahsa buluşma teklifinde bulunup bir restauranda davet etti. Buluşma saatinde Yağmur'un yakınları müşteri kılığında restoranda oturup izlemeye başladı. Bir süre sonra çıkmaya çalışan tacizciyi yakalayan Akartes'in yakınları meydan dayağı attı.

Yoldan geçen vatandaşlar da dayak yiyen kişinin tacizci olduğunu öğrenince ortalık karıştı. Kaçmaya çalışan şahsa izin vermeyen vatandaşlar bir yandan etrafını sararken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olayda burnu kırılan H.Ç polis nezaretinde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tacizci olduğu iddia edilen H.Ç isimli şahsın burnu kırıldığı öğrenildi.
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