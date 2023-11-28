28 Kasım 2023, Salı
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Sultangazi'de kavgada öldürülen liseli gencin annesi: "Hepsinin cezasını almasını istiyorum"
Sultangazi'de kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürülen 17 yaşındaki Yusuf Mutlu'nun annesi Yoncagül Mutlu, olaya liseli Mervenur K.'yı darp eden kişinin de karıştığını iddia ederek, "Oğlumu orada öldürüp, ölüsünün başında beklediler. Su döktüler ölüsüne. Eziyet ettiler oğluma orada, sonra da kaçıp gittiler. Cezaları hafiflemesin. Hepsinin cezasını almasını istiyorum" dedi.