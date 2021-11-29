Sultangazi’de bir binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu o anlar kamerada

Sultangazi'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan binanın çatısı, sokak üzerindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının uçtuğu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısı, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatının büyük kısmı, sokak üzerine park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, çatının kalan kısmının uçmaması için çalışma yaparak çevrede güvenlik önlemi aldı. Üzerine çatının düştüğü otomobil ise büyük oranda hasar gördü.

Etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatının uçtuğu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının büyük parça halinde sokak üzerine düştüğü görülüyor. Düşen çatıyı gören bir kişi de sokakta park halindeki otomobiline binerek, hızla uzaklaşıyor.

ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Cep telefonuyla çatının uçtuğu anları kaydeden Ali Kırca, "Şiddetli bir ses duydum. Çıkıp baktım, çatı arabanın üzerine uçmuş. Çatının kalan parçası sallanırken kamerayla video çekmeye başladım. Allah'tan altında insanlar yoktu. Olduğu gibi arabanın üzerine düştü. Kimse yaralanmadı. İtfaiye ekipleri geldi, yolu açmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Buralar çok kötüydü" dedi.





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