03 Ekim 2023, Salı
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Sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü
Beylikdüzü’nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Yol ortasında dakikalar boyunca süren kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.