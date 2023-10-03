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Sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü

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Giriş: 03.10.2023 12:07
Beylikdüzü’nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Yol ortasında dakikalar boyunca süren kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü
Sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü
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