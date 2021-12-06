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Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme

İHA
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Giriş: 06.12.2021 12:21
Aksaray’da 14 yaşındaki oğlunun intiharından sonra acılı baba sosyal medya hesabı üzerinden “Kavuşma vakti” diye paylaşım yaptı. Ardından sırra kadem basan doktor baba, sabahın erken saatlerde aracında bilinci kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan baba yoğun bakım servisine alındı.

İntihar olayı geçen gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki K.Y yaşadığı bunalım sebebiyle Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"KAVUŞMA VAKTİ"

Olayın ardından K.Y'nin babası Dr. T.Y dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam" mesajı paylaşarak Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 864 plakalı aracıyla kayıplara karıştı. Paylaşımının ardından büyük endişe yaşayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Baba Dr. T.Y emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arandı.

BİLİNCİ KAPALI BULUNDU

Doktor Yılmaz bugün sabah saatlerinde gece boyunca arama çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Pınar Mahallesi 4007 Sokakta bulundu. Aracın içerisinde bilinci kapalı olarak bulunan doktor için polis ekipleri olay yerine acil ambulans istedi. Bu sırada polis ekipleri aracın camını kırarak kapıları açtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, polis ekipleriyle birlikte bilinci kapalı olan doktoru araçtan çıkartarak sedyeye aldı.

MİDESİ YIKANDI

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan doktor olay yerine yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan doktorun, intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerine midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı. Doktor T.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri araçta ve olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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