Sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga! TikTok'ta canlı yayın açtı: Fenomen arkadaşını vurdu

Sosyal medya platformu TikTok'ta beğeni ve takipçi uğruna her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak Ankara’nın Sincan ilçesinde TikTok fenomeni Cansum Ş. ile Çağlacaa isimli iki kadın arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Cansum'un Çağla'yı silahla vurduğu iddia edildi. Canlı yayında yaşanan o anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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