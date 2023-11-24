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Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu uyuşturucudan tutuklandı

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Giriş: 24.11.2023 10:48
Güncelleme:24.11.2023 10:51
İzmir'de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu?nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüphelinin kullandıkları araca düzenlenen operasyonda 550 gram metamfetamin ve 750 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
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