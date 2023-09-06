06 Eylül 2023, Çarşamba
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Sosyal medya "farelerinden" Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında kara propaganda! Bakan Koca son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’daki su taşkınları sonrası hastanelerinin acil birimlerinin devre dışı olduğuna dair iddialara ilişkin “Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir” dedi.