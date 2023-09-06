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Sosyal medya "farelerinden" Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında kara propaganda! Bakan Koca son durumu paylaştı

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Giriş: 06.09.2023 06:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’daki su taşkınları sonrası hastanelerinin acil birimlerinin devre dışı olduğuna dair iddialara ilişkin “Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir” dedi.
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hakkında kara propaganda
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