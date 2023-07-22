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Son yılların en sıcak temmuzu! Sıcak hava sağlığınızı bozabilir

A Haber
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Giriş: 22.07.2023 09:42
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında ve çöl sıcakları daha da artacak. Sıcak hava sağlığımızı bozabiliyor. Kimler dışarı çıkmamalı? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan  halk sağlığı uzmanı Dr. Emin Dinççağ anlattı.
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