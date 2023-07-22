Son yılların en sıcak temmuzu! Sıcak hava sağlığınızı bozabilir

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında ve çöl sıcakları daha da artacak. Sıcak hava sağlığımızı bozabiliyor. Kimler dışarı çıkmamalı? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan halk sağlığı uzmanı Dr. Emin Dinççağ anlattı.

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