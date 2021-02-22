Son dakika : Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İl il son rakamlar... Türkiye aşılama çalışmalarına tam hız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan rakamlara göre toplam aşılanan kişi sayısı bugün saat 09.00 itibariyle 6 milyon 616 bin 452 oldu. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 5 milyon 548 bin 198 kişi olurken 1 milyon 068 kişi de ikinci doz korona aşısı oldu.

Çin Sinovac aşısının Türkiye'de en fazla uygulandığı şehir İstanbul oldu.

Son rakamlara göre İstanbul'da toplam aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 072 bin 556 olurken bu aşıların 875 bin 325'i birinci doz 197 bin 231'i de ikinci doz aşı oldu.

ANKARA'DA SON DURUM?

Başkent'te ise bu zamana kadar toplam 581 bin 101 kişiye korona aşısı yapıldı. Bunun 471 bini birinci doz, 109 bin 599'u da ikinci doz oldu.

İZMİR'DEKİ AŞILAMA SAYISI

Türkiye'de en fazla korona aşılamasının yapıldığı kentlerden biri olan İzmir'de ise 447 bin 651 kişi koronavirüs aşısı olurken bunlardan 377 bin 419'u birinci doz, 70 bin 232'si de ikinci doz aşısını yaptırdı.