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Son dakika: Selde kaybolan Kayıp Zilal’in cansız bedeni bulundu

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Giriş: 07.06.2023 09:36
Son dakika haberleri… Amasya’da sel felaketinden kaybolan Zilal Şahin’den acı haber geldi. Devam eden arama çalışmalarında Zilal Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı.
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