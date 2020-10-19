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Son dakika: Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar! Rallide 6 araç art arda aynı noktaya uçtu
Rusya'da düzenlenen otomobil yarışlarında seyirciler cep telefonuyla kayıttayken saniyeler sonra dehşet anlarını saniye saniye kaydettiler. Gagarin Sapağı isimli noktada 6 yarış arabası da aynı noktaya uçtu. İşte anbean o korkunç anlar...
Rusya'da düzenlenen otomobil yarışlarında seyirciler cep telefonuyla kayıttayken saniyeler sonra dehşet anlarını saniye saniye kaydettiler. Gagarin Sapağı isimli noktada 6 yarış arabası da aynı noktaya uçtu. İşte anbean o korkunç anlar...