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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Reyhanlı saldırısının yıl dönümü! 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da neler yaşandı? Akademisyenler canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Reyhanlı saldırısının yıl dönümü! 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da neler yaşandı? Akademisyenler canlı yayında anlattı |Video

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11.05.2020
Son dakika haberi... 7 yıl geçti ama acı hala taze... Bugün Reyhanlı saldırısının yıl dönümü. Peki 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da neler yaşandı? Türkiye tarihiin en kanlı saldırısı sonrası Reyhanlı'da neler yaşandı? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden detayları aktardı. Akademisyenler Prof. Dr. Yakup Bulut ile Dr. Mehmet Duruel, detayları A Haber'e anlattı.
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