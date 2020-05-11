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Son dakika: Reyhanlı saldırısının yıl dönümü! 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da neler yaşandı? Akademisyenler canlı yayında anlattı |Video
Son dakika haberi... 7 yıl geçti ama acı hala taze... Bugün Reyhanlı saldırısının yıl dönümü. Peki 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da neler yaşandı? Türkiye tarihiin en kanlı saldırısı sonrası Reyhanlı'da neler yaşandı? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden detayları aktardı. Akademisyenler Prof. Dr. Yakup Bulut ile Dr. Mehmet Duruel, detayları A Haber'e anlattı.