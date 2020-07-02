Son dakika: Otomobilini kurtarmak için ölümü göze aldı! Korku dolu anlar kamerada |Video

Sele kapılan otomobilini kurtarabilmek için ölümü göze aldı. Sivas’ın Gölova ilçesinde kaydedilen görüntülerde çevredekiler “Volkan saçmalama! Canından önemli mi? Çok mu önemliydi araban?” diyerek tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sele kapılan otomobilini kurtarabilmek için ölümü göze aldı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde kaydedilen görüntülerde çevredekiler "Volkan saçmalama! Canından önemli mi? Çok mu önemliydi araban?" diyerek tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.