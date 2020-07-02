02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Otomobilini kurtarmak için ölümü göze aldı! Korku dolu anlar kamerada |Video

Son dakika: Otomobilini kurtarmak için ölümü göze aldı! Korku dolu anlar kamerada |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2020 10:08
Güncelleme:02.07.2020 10:09
Sele kapılan otomobilini kurtarabilmek için ölümü göze aldı. Sivas’ın Gölova ilçesinde kaydedilen görüntülerde çevredekiler “Volkan saçmalama! Canından önemli mi? Çok mu önemliydi araban?” diyerek tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sele kapılan otomobilini kurtarabilmek için ölümü göze aldı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde kaydedilen görüntülerde çevredekiler "Volkan saçmalama! Canından önemli mi? Çok mu önemliydi araban?" diyerek tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobili için ölümü göze aldı!
Otomobili için ölümü göze aldı!
Metroda ortalık fena karıştı! İşte sebebi
Metroda ortalık fena karıştı! İşte sebebi
Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?
Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?
Erzurum'da 5 katlı bina çöktü
Erzurum'da 5 katlı bina çöktü
İstanbul'da fabrika yangını
İstanbul'da fabrika yangını
Batman'da anomali rahatsızlığı olan buzağı tedavi edildi!
Batman'da anomali rahatsızlığı olan buzağı tedavi edildi!
Buzağıya estetik operasyonu
Buzağıya "estetik" operasyonu
NASA'dan Ankara ve Anıtkabir paylaşımı
NASA'dan Ankara ve Anıtkabir paylaşımı
Kedi ile yılan birbirlerine saldırdı!
Kedi ile yılan birbirlerine saldırdı!
AK Parti’den seferberlik! Başkan Erdoğan hedefi bizzat açıkladı
AK Parti’den seferberlik! Başkan Erdoğan hedefi bizzat açıkladı
Esnaf kapkaççıları böyle kovaladı
Esnaf kapkaççıları böyle kovaladı
74 yaşında itiraf etti! 50'den fazla tecavüz...
74 yaşında itiraf etti! 50'den fazla tecavüz...
Daha Fazla Video Göster