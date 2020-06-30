Son dakika: Minik Alperen'i öldüren cani yakalandı |Video

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cansız bedenini mezarlığa gömdüğü iddiasıyla sazlıkta yakalanan 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.



SAZLIKTA YAKALANDI

Anne Öner'in itirafı sonrası polis şüpheli 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kayseri merkezden ilçeye gelen Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı. Polis dün akşam saatlerine doğru Sezer'in Çiftçi Sokak'ta bulunan metruk evin arkasında bulunan sazlıkta saklandığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, saat 23.00 sıralarında özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla Sezer'i yakalayarak gözaltına aldı. Sezer'in üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Sezer, Pınarbaşı adli