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Son dakika: Koronavirüs vaka sayısı 60 bine yaklaştı! Tam kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka artışı uyarısı

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 13:49
Güncelleme:09.04.2021 14:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Vaka sayısı bu hızla artarsa dört hafta sonra sistemde sorun çıkabileceği uyarısında bulunan Bakan Koca, Türkiye'de üçüncü, İstanbul'da ise dördüncü pikin yaşandığını bildirdi. "Ramazanı fırsata çevirmemiz lazım" diyen Bakan Koca, en geç Haziran'da kırk yaş üstünün aşılanmasının tamamlanacağını söyledi. Türkiye'de koronavirüs vakaları kritik derecede arttı. Şimdi gözler Ramazan ayında. Ramazan'da tam kapanma olur mu? Hangi tedbirler gündemde? A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.

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